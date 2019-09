Irans Präsident Hassan Ruhani . Archivbild

Der iranische Präsident Hassan Ruhani will bei der UN-Vollversammlung in New York einen Plan für Sicherheit und Frieden in der Straße von Hormus vorlegen. Das sagte Ruhani bei einer Militärparade in Teheran.



Mit der Initiative "Koalition der Hoffnung" will der Iran mit einer Koalition der Golfstaaten und ohne ausländische Schutzmächte für die Sicherheit der Schifffahrt im Persischen Golf sorgen. "Die Einmischung von außen ist für den Persischen Golf problematisch und gefährlich", sagte Ruhani.