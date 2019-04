US-Präsident Donald Trump an der Grenze zu Mexiko.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, die USA könnten keine illegalen Migranten mehr aufnehmen. Das sei seine Botschaft an die Migranten auf dem Weg in die USA, sagte Trump bei einem Besuch in Kalifornien an der Grenze zu Mexiko.



Der Präsident traf sich in der Stadt Calexico mit Mitarbeitern der US-Grenzschutzbehörde. Diese klagten, der Zustrom von Migranten sei nicht zu bewältigen. Trump sprach erneut von einem Notstand an der Grenze und beklagte schwere Mängel im Einwanderungssystem der USA.