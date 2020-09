Kyriakos Mitsotakis, Premierminister von Griechenland.

Quelle: Faruk Pinjo/World Economic Forum/dpa

Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat sich angesichts der Flüchtlingskrise auf den Ägäisinseln mit einem ungewöhnlichen Aufruf direkt an Migranten gewandt.



"Ich schicke eine klare Nachricht an diejenigen, die wissen, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben: Kommt nicht", sagte Mitsotakis mit Blick auf den andauernden Zustrom aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU. "Diese Route endet auf den Inseln der Ägäis und danach geht es zurück (in die Türkei)", fügte er hinzu.