Die Zahlen stammen von der Bundesagentur für Arbeit.

Quelle: Felix Kästle/dpa

Die leicht abklingende Konjunktur in Deutschland schlägt auf den Arbeitsmarkt durch. Im August waren 2,319 Millionen Menschen ohne Job registriert gewesen, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) mit - 44.000 mehr als im Juli und 31.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 5,1 Prozent.



"Die konjunkturelle Schwächephase hinterlässt auch am Arbeitsmarkt leichte Spuren. Alles in allem zeigt er sich aber robust", erklärte BA-Chef Detlef Scheele in Nürnberg.