Airbus A340 der Luftwaffe "Konrad Adenauer". Archivbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Ende November mit einem schweren Defekt gelandete Kanzler-Airbus "Konrad Adenauer" bleibt wohl bis Ende Januar am Boden. Der A340 werde bis dahin in der Werft der Lufthansa in Hamburg planmäßig instandgesetzt, sagte ein Sprecher der Luftwaffe.



Der Fehler sei vor der Instandsetzung gefunden und repariert worden. Er hatte zum Ausfall mehrerer Systeme und einer Sicherheitslandung mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an Bord auf dem Weg zum G20-Gipfel nach Argentinien geführt.