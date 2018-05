Altmeier will sich mit politischen Initiativen zurückhalten. Quelle: Silas Stein/dpa

Die geschäftsführende Bundesregierung will sich mit politischen Initiativen zurückhalten, um einer Nachfolgerin keine Steine in den Weg zu legen. "Wir werden keine neuen Festlegungen treffen, die der nächsten Regierung in großen politischen Fragen die Hände binden würden", sagte Kanzleramtsminister Peter Altmaier der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



"Umgekehrt werden wir keine Tür schließen, die von der Großen Koalition geöffnet worden ist", fügte der CDU-Politiker hinzu.