Die AfD im Bundestag will in nächster Zeit einen Schwerpunkt auf Umweltthemen legen. Natur- und Tierschutz würden in den kommenden Wochen und Monaten eine "ganz große Rolle" spielen, sagte Fraktionsvize Peter Felser.



Umweltschutz sei ein "originär konservatives Thema", das die CDU kampflos den Grünen überlassen habe. Die AfD habe Alleinstellungsmerkmale, sagte Felser, und nannte auch die "Fragen, die sich aus der Klimadebatte ergeben", sowie den Umwelt- und Naturschutz als "Kontrapunkt".