Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke).

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Die Thüringer Linke will nach ihrem Sieg bei der Landtagswahl Gespräche mit allen "demokratischen Parteien" führen. Das kündigten Ministerpräsident Bodo Ramelow und die Linken-Landeschefin, Susanne Hennig-Wellsow, an.



Man werde noch diese Woche zuerst mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne reden und dann Einladungen an die anderen Parteien aussprechen. "Wer dieser Einladung nicht folgt, der will sich dem Dialog (...) nicht stellen", sagte Ramelow. Seine Partei habe einen unglaublich kraftvollen Auftrag bekommen.