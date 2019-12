Antonio Guterres, UN-Generalsekretär.

Quelle: Eduardo Parra/Europa Press/dpa

Zum Start der UN-Klimakonferenz hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Staaten eindringlich aufgefordert, im Kampf gegen die Klimakrise Tempo zu machen. "Wenn wir nicht schnell unseren Lebensstil ändern, gefährden wir das Leben an sich", sagte er in Madrid.



Die Wissenschaft zeige, dass die Erderwärmung und ihre dramatischen Folgen schneller voranschritten als erwartet. Man müsse "den Krieg gegen die Natur" endlich beenden. Zurzeit zerstöre die Menschheit wissentlich die Ökosysteme, die sie am Leben erhalten.