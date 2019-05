May sucht weiter nach einem gangbaren Brexit-Weg. Archivbild

Quelle: Toby Melville/PA Wire/dpa

Die wegen ihrer Brexitpolitik schwer unter Druck stehende britische Premierministerin Theresa May will den Abgeordneten ein "kühnes" neues Brexit-Angebot vorlegen. Das schrieb May in einem Beitrag für die "Sunday Times".



May ist im Parlament schon drei Mal mit ihrem mit Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen gescheitert. In dem Beitrag nannte May zwar keine Einzelheiten zu dem Paket, das sie präsentieren will. Sie stellte den Abgeordneten aber substanziell neue Vorschläge in Aussicht.