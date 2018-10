Komiker Otto Waalkes erhält von Steinmeier den Verdienstorden. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Toleranz und Respekt aufgerufen. Bei einer feierlichen Ordensverleihung an Künstler im Schloss Bellevue erinnerte Steinmeier an die deutsche Nationalhymne: "Einigkeit und Recht und Freiheit: Das spricht sich so leicht." Aber es bedeute auch, kompromisslos für die Freiheit des Denkens und auch der Kunst einzutreten.



Die Feierstunde stand unter dem Motto: "Kultur verbindet". Zu den ausgezeichneten Bürgern gehörte etwa der Komiker Otto Waalkes.