Recep Tayyip Erdogan sprach in der Kurdenmetropole Diyarbakir. Quelle: Uncredited/Pool Presidential Press Service/AP/dpa

Vor der Wahl in der Türkei hat Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seinen inhaftierten Herausforderer der HDP, Selahattin Demirtas, für den Tod Dutzender Kurden mitverantwortlich gemacht. "Das Blut von 53 meiner Brüder klebt an den Händen von diesem Demirtas", sagte Erdogan in Diyarbakir. Erdogan bezog sich auf Tote bei Zusammenstößen 2014.



Demirtas reagierte auf Twitter: "Es hat sich abgezeichnet, dass die AKP die Wahl verlieren wird." Das sei der Grund für einen immer aggressiveren Ton.