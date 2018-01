Bergsteiger Reinhold Messner Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

In Würdigung seines Lebenswerks ist Bergsteiger Reinhold Messner beim Sportpresseball in Frankfurt als "Legende des Sports" ausgezeichnet worden. Der 73-Jährige hat in seiner Laufbahn als erster Mensch 14 Achttausender ohne Sauerstoffflasche bestiegen und mehr als 3.500 Gipfel erklommen.



"Reinhold Messner hat den Heroismus des Bergsteigens entmystifiziert und es stilistisch verändert, ohne die extremen, sportlichen Herausforderungen zu verharmlosen", sagte Ball-Organisator Jörg Müller.