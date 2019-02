Ministudio

Quelle: ZDF

Der FC Bayern München ist wieder in der Spur. Im Pokal und in der Bundesliga hat der Klub binnen Wochenfrist zwei Siege eingefahren. Dennoch bleibt der Eindruck, dass der Defensivverbund der Bayern nicht so richtig funktioniert. "Wir haben zu viele Ballverluste, machen zu viele einfache Fehler", sagte Joshua Kimmich im "sportstudio". "Wir schaffen es nicht, im Moment des Ballverlustes das Zentrum zuzumachen".



In der Champions League darf sich der FCB das nicht erlauben. "Bei der Qualität, die Liverpool hat, mit den Einzelspielern, bei der Konterstärke. Die warten nur auf Fehler", so Kimmich.