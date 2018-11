Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Nach heftiger Kritik an Äußerungen zur Flüchtlingspolitik hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann Besserung gelobt. "Das war keine erfolgreiche Aktion, die nur zu Missverständnissen geführt hat", sagte der Grünen-Politiker.



Kretschmann hatte der "Heilbronner Stimme" gesagt: "Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden." Der Gedanke, einige von ihnen "in die Pampa" zu schicken, sei nicht falsch.