Der italienische Staatsanwalt Francesco Saverio Borrelli. Archiv

Quelle: Tedeschi/ansa/epa/dpa

Er brachte mit seinen Ermittlungen in den 90er Jahren fast eine ganze politische Klasse in Italien zu Fall: Nun ist der ehemalige Mailänder Oberstaatsanwalt Francesco Saverio Borrelli mit 89 Jahren gestorben.



Borrelli war Chef eines Fahnderteams, das in den 90er Jahren Korruptionsermittlungen geführt hatte, die unter dem Namen "Mani Pulite" (Saubere Hände) in die Geschichtsbücher eingehen sollten. 1994 geriet auch der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi ins Visier.