Abtreibungsgegner demonstrieren in Washington D.C.

Quelle: ap

In der US-Hauptstadt Washington haben mehr als 100.000 Demonstranten beim 46. "March for Life" gegen Abtreibungen demonstriert. Auf einer Bühne bekräftigte US-Vizepräsident Mike Pence sein Bestreben, die Zahl der Abtreibungen weiter zu reduzieren.



In einer Videobotschaft richtete auch US-Präsident Trump eine Botschaft an die Demonstranten. "Jedes Kind ist ein heiliges Geschenk Gottes", so Trump. Er werde gegen jede Gesetzgebung ein Veto einlegen, die "den Schutz des menschlichen Lebens schwächt".