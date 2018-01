Neofaschistischer Aufmarsch in Rom Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Politischer Widerstände zum Trotz haben in Rom Anhänger der neofaschistischen Partei Forza Nuova an die Machtübernahme des faschistischen Diktators Benito Mussolini vor gut 95 Jahren erinnert. Am "Marsch der Patrioten" beteiligten sich am Samstag rund 1.000 Menschen, teilte die Polizei mit.



Mussolini war im Oktober 1922 nach einem "Marsch auf Rom" an die Macht gekommen. Zahlreiche Politiker, darunter Roms Bürgermeisterin Virginia Raggi, hatten sich im Vorfeld gegen den Aufmarsch gestellt.