Vorbereitungen für den Tag "Marsch der Rückkehr". Quelle: Wissam Nassar/dpa

Tausende Palästinenser werden an diesem Freitag im Gazastreifen zum "Marsch der Rückkehr" in Richtung Grenze zu Israel erwartet. Die radikal-islamische Hamas will mit der Aktion ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für Palästinenser in das Gebiet des heutigen Israels untermauern.



Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.