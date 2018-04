Die radikal-islamische Hamas hatte zu der Aktion aufgerufen. Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Bei den Massenprotesten im Gazastreifen sind drei Palästinenser an der Grenze zu Israel getötet worden. Bereits zuvor war es beim sogenannten "Marsch der Rückkehr" zu Zusammenstößen mit der israelischen Armee gekommen. Rund 170 Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.



In der Nacht auf Freitag sei ein Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen worden. Nach palästinensischen Berichten kamen mehr als 20.000 Menschen zu dem "Marsch der Rückkehr".