Palästinensische Demonstranten. Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Bei Zusammenstößen mit Israels Armee sind mindestens 15 Palästinenser getötet worden. Über 1.400 Demonstranten wurden an der Grenze zu Israel verletzt, so die Behörden in Gaza. Israels Armee zählte 30.000 Demonstranten. Junge Männer hätten den Grenzdurchbruch versucht. Auf sie sei scharf geschossen worden.



Die radikal-islamische Hamas wollte mit dem Marsch ein "Recht auf Rückkehr" für Flüchtlinge und deren Nachkommen untermauern. Es geht um den arabisch-israelischen Krieg 1948.