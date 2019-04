Am 30. März 2018 kam es zum ersten "Marsch der Rückkehr".

Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Israel bereitet sich wegen der erwarteten Massenproteste an der Gaza-Grenze auf eine mögliche Eskalation der Lage vor. Die Organisatoren der Proteste haben für heute am Jahrestag der Palästinenser-Demonstrationen am Grenzzaun zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen. Bei den Protesten kam es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten.



Das Nationale Komitee des "Marsches der Rückkehr" kündigte auch Proteste in Israel sowie in arabischen und europäischen Ländern an.