Zu den erwarteten Massenprotesten an der Gaza-Grenze haben sich Tausende Palästinenser versammelt. Das Nationalkomitee des "Marsches der Rückkehr" hatte zu einem "Eine-Million-Marsch" aufgerufen, um an den Jahrestag der Proteste am Grenzzaun zu erinnern.



Palästinenser gedenken am 30. März, dem "Tag des Bodens", zudem massiver Landenteignungen. Bei den Protesten kam es häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die israelische Armee hat zusätzliche Einheiten in den Süden des Landes verlegt.