Emma Gonzalez ist eine Überlebende des Parkland-Massakers. Quelle: Mike Stocker/Sun Sentinel/dpa

Sechs Minuten und 20 Sekunden - so lange hat das Schulmassaker von Parkland in den USA gedauert. So lange steht auch die überlebende Schülerin Emma Gonzalez auf der Bühne in Washington beim "Marsch für unsere Leben".



Hunderttausende Demonstranten schauen ihr gebannt zu, als sie erst eine emotionale Rede über ihre 17 toten Mitschüler hält und schließlich minutenlang mit Tränen im Gesicht schweigt. "Kämpft um euer Leben, bevor es die Aufgabe eines anderen ist", sagt Gonzalez zum Abschluss.