Billy Graham 2005 im Flushing Meadows Corona Park. Quelle: epa Peter Foley/EPA/dpa

Der US-Evangelist und Fernsehprediger Billy Graham ist im Alter von 99 Jahren zuhause in Montreat (North Carolina) gestorben. Sein Tod löste in den USA Trauer aus. Graham ( "Maschinengewehr Gottes") galt Jahrzehnte als "Amerikas Pastor", war wegen seiner konservativen Moralvorstellungen aber umstritten. Er beriet mehrere Präsidenten.



Mehr als 50 Jahre lang ging jeden Sonntag sein Radioprogramm weltweit über 700 Sender. Er sprach im TV und in Stadien. Auch in Deutschland war er mehrmals.