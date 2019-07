Derzeit gibt es kaum Rettungsschiff im Mittelmeer. Archivbild

Quelle: Lena Klimkeit/dpa

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wirbt für eine neue Seenotrettungsmission der EU im Mittelmeer. "Europa sollte am besten keine 24 Stunden mehr zusehen", sagte er. "Der Massenfriedhof Mittelmeer wird Tag für Tag größer."



An einer geregelten Aufnahme von aus Seenot geretteten Flüchtlingen führe kein Weg vorbei. "Das sollte für Europa ein ethisches Minimum sein." Immer wieder kommt es zu katastrophalen Bootsunglücken mit Menschen, die aus Afrika in Richtung Europa flüchten.