Feuerwehrleute beobachten den Einsatz eines Löschhubschraubers.

Quelle: Dan Himbrechts/AAP/dpa

Hohe Temperaturen und starker Wind machen den Feuerwehrleuten in den Brandgebieten Australiens weiter schwer zu schaffen. An den Grenzen der Bundesstaaten New South Wales und Victoria vereinten sich drei Brände zu einem "Mega-Brand" mit einer Fläche von mehr als 600.000 Hektar - etwa ein Drittel der Fläche von Rheinland-Pfalz.



In New South Wales waren über 3.500 Feuerwehrleute gegen über 140 Brände im Einsatz. Zeitweise wurden Temperaturen bis 44 Grad und Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern registriert.