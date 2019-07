Torn war in den 80er-Jahren für einen Oscar nominiert. Archivbild

Der US-Schauspieler Rip Torn ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Agent Z in der Filmreihe "Men in Black". Torns Manager Rick Miramontez teilte mit, dass der Emmy-Gewinner am Dienstag gestorben sei.



In seiner langen Karriere von den 50er-Jahren an machte Torn sich zunächst als Charakterdarsteller einen Namen und war später auch vermehrt in Komödien vertreten. Neben Film- und Fernsehproduktionen spielte er auch Theater - unter anderem am Broadway.