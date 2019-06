Donald Trump und Wladimir Putin reichen sich die Hand.

Quelle: Susan Walsh/AP/dpa

Vor einem bilateralen Gespräch mit Russlands Staatschef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump die russische Einmischung in die US-Wahl als Anlass zum Scherzen genutzt. "Mischen Sie sich nicht in die Wahl ein", sagte er trocken.



Trump hatte dabei ein Lächeln im Gesicht und den Finger auf Putin gerichtet, als sie in Osaka beim G20-Gipfel zusammensaßen. Zuvor hatte ein Reporter Trump gefragt, ob er Putin ermahnen werde, sich aus der Wahl 2020 herauszuhalten.