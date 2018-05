Greenpeace fordert unter anderem einen Kohleausstieg Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Umweltverband Greenpeace hat die Jamaika-Unterhändler wegen der stockenden Verhandlungen über die Verkehrspolitik kritisiert. "Klimaschutz ohne Kohleausstieg geht so wenig wie Verkehrswende mit Verbrennungsmotor", sagte Greenpeace-Energieexperte Tobias Münchmeyer. "Die JamaikanerInnen müssen aufhören mit der Heuchelei."



Eine verschleppte Verkehrswende würde Deutschland schaden - beim Klimaschutz, mit Blick auf die Luft in den Städten und "auch in der Herzkammer der deutschen Industrie".