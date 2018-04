Thüringens Ex-Grünen-Chef Rainer Wernicke verlässt die Partei. Quelle: arifoto UG/dpa-Zentralbild/dpa

Thüringens früherer Grünen-Chef Rainer Wernicke hat nach eigenen Angaben die Partei verlassen und der Landesspitze "Mobbing und Heuchelei" vorgeworfen. Die Entscheidung sei lange in ihm gereift, sagte Wernicke der "Thüringer Allgemeinen".



"Im Kampf um die persönliche Existenz werden auch Grüne zu Hyänen", kritisierte er in einem Schreiben an die Partei, das der Zeitung vorlag. Es gehe einzig um taktische Seilschaften für das persönliche Fortkommen und Machterhalt oder Machterlangung.