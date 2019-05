US-Sängerin Lady Gaga in einem meterlangen pinken Kleid.

Quelle: Jennifer Graylock/PA Wire/dpa

Lady Gaga, Cardi B, Kim Kardashian - bei der diesjährigen "Met Gala" des Metropolitan Museum of Art in New York haben die Stars sich mit ihren Kleidern gegenseitig zu übertrumpfen versucht. Cardi B schwebte förmlich in einem roten, mit Pailletten und Federn besetzten Kleid.



Lady Gaga nutzte den Teppich als Umkleide und präsentierte in kürzester Zeit verschiedene Kostüme. Kim Kardashian stellte ein eng anliegendes Glitzer-Etwas zur Schau. Die "Met Gala" wird auch als "Mode-Oscars" bezeichnet.