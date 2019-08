BND-Mitarbeiter Gerhard Conrad. Archivbild

Quelle: Soeren Stache/dpa

Mit Gerhard Conrad geht einer der bekanntesten deutschen Geheimdienstler in den Ruhestand. Der Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) wird an diesem Samstag seinen Posten als Chef des nachrichtendienstlichen Lage- und Auswertungszentrums der EU (Intcen) abgeben.



Bekannt wurde Conrad vor allem als Vermittler und Nahost-Experte - und bekam deshalb den Spitznamen "Mr. Hisbollah". 2004 wirkte er an einem Gefangenenaustausch zwischen der libanesischen Schi-iten-Miliz Hisbollah und Israel mit.