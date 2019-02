Die britische Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ("Die Muschelsucher") ist tot. Das erfuhr das ZDF von Pilchers langjährigem Produzenten. In keinem anderen Land war Pilcher so bekannt wie hierzulande.



Rosamunde Pilcher veröffentlichte mehr als 600 Millionen verkaufter Romane. Über ihr Leben ist wenig bekannt. Aufgewachsen ist sie in der Landschaft von Cornwall. Mit 15 Jahren soll sie zu schreiben begonnen haben. Erst im Alter von 63 Jahren schaffte sie 1987 den Durchbruch als Autorin.