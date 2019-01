Die Vize-AfD-Bundestagsfraktionschefin Beatrix von Storch.

Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Twitter hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch vorübergehend gesperrt. Von Storch hatte sich am Silvesterabend über einen Tweet der Kölner Polizei aufgeregt, die Neujahrsgrüße in mehreren Sprachen veröffentlicht hatte, darunter Arabisch.



"Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch. Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?", schrieb von Storch. Twitter sperrte ihren Account daraufhin für zwölf Stunden.