SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat den Gegnern einer Großen Koalition auch in der eigenen Partei vorgeworfen, das Sondierungsergebnis "mutwillig" schlechtzureden. "Da wird ein Ergebnis schlecht geredet von einigen, die egal, was wir verhandelt hätten, gegen die GroKo sind", sagte Nahles im Deutschlandfunk.



"Das akzeptiere ich nicht, da werde ich dagegenhalten", sagte die Fraktionschefin. Nahles argumentierte, dass die SPD in den Sondierungen viele Erfolge erreicht habe.