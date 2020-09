Sigourney Weaver als Margaret in "My Salinger Year".

Quelle: Micro-Scope/Berlinale/dpa

Die Romanverfilmung "My Salinger Year" von Philippe Falardeau eröffnet die diesjährige Berlinale. Der Film mit Sigourney Weaver ("Alien") und Margaret Qualley ("Once Upon a Time in Hollywood") werde am 20. Februar in Berlin seine Weltpremiere feiern, kündigten die Veranstalter an.



Die Coming-of-Age-Geschichte porträtiert demnach eine junge Schriftstellerin, die als Assistentin von Literaturagentin Margaret arbeitet. Sie beantwortet die Fanpost von Kultautor J.D. Salinger, dem Stolz der Agentur.