3D Druck von einem Coronavirus. Symbolbild

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Das Coronavirus ist vor allem für Ältere und für Menschen mit Vorerkrankungen eine Gefahr. In Sozialen Medien haben zahlreiche Nutzer daher eine Solidaritätsaktion gestartet, um diesen Menschen in den kommenden Tagen zu helfen.



Unter dem Hashtag #NachbarschaftsChallenge posteten in den vergangenen Stunden zahlreiche Menschen unter anderem Hilfsangebote, die sie in ihren Wohnhäusern ausgehangen haben: "Wir gehören nicht zur Risikogruppe und können somit unter die Arme greifen, falls benötigt."