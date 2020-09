Obdachlose unter einer Brücke am Berliner Zoo.

Zum ersten Mal bundesweit sind in Berlin Obdachlose gezählt worden. 2.600 freiwillige Helfer durchstreiften auf festgelegten Routen in der Nacht die zwölf Bezirke, um Daten über die auf der Straße lebenden Menschen zu erheben. Dabei ging es auch um Alter, Geschlecht und Herkunft der Menschen sowie die Situation auf der Straße.



Mit dem Wissen aus der sogenannten "Nacht der Solidarität" sollen bessere Hilfsangebote für diese Menschen in Berlin geschaffen werden. Ergebnisse sollen am 7. Februar vorliegen.