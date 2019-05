Peter Altmaier: China muss Standards einhalten. Archivbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat von China gefordert, bei der umstrittenen Initiative für eine "neue Seidenstraße" internationale Standards zu beachten. Der CDU-Politiker sagte: "Der Infrastrukturausbau zwischen der EU und Asien ist ein wichtiges Thema. Aber er muss unter Einhaltung internationaler Sozial-, Umwelt-, Menschenrechts- und Ausschreibungsstandards erfolgen."



Altmaier reist am Donnerstag nach Peking und nimmt am Freitag an einem Forum zur "Neuen Seidenstraße" teil.