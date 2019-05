Saudi-Arabiens König Salman geht politisch gegen den Iran vor.

Quelle: Amr Nabil/AP/dpa

Der Iran hat die Abschlusserklärung der Krisengipfel des Golf-Kooperationsrates und der Arabischen Liga in Mekka verurteilt. Außenamtssprecher Abbas Mussawi sagte, Saudi-Arabien habe grundlose Behauptungen gegen den Iran in die Welt gesetzt.



Ziel der islamischen und arabischen Welt sollte die Befreiung Palästinas von illegaler israelischer Besetzung sein - und nicht, sich gegenseitig aufzuhetzen. In der Abschlusserklärung wird dem Iran vorgeworfen, die Sicherheit in der Region zu bedrohen.