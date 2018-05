Volkswagen-Chef Matthias Müller wehrt sich gegen Kartellvorwürfe Quelle: Marijan Murat/dpa

VW-Chef Matthias Müller geht in der Debatte über den Umweltschutz im Autoverkehr mit dem eigenen Branchenverband kritisch ins Gericht. "Um es etwas scharf zu formulieren; Wir waren nicht mutig genug, wir hätten früher agieren müssen", sagte Müller der "Welt am Sonntag".



"Die Kluft zwischen Unternehmen und Gesellschaft wächst", sagte Müller. Beim "Systemwechsel" zur Elektromobilität mahnte Müller mehr Tempo an - sowie ein vereintes Vorgehen der gesamten Industrie und der Politik.