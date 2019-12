Wohnhäuser im Prenzlauer Berg in Berlin. Symbolbild

Quelle: Jens Kalaene/zb/dpa

Nach mehreren Gutachten, denen zufolge der in Berlin geplante Mietendeckel verfassungswidrig sein könnte, kommen einige Rechtswissenschaftler nun zu einem anderen Ergebnis. In einem Gutachten im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung heißt es, landesrechtliche Maßnahmen zur öffentlich-rechtlichen Regulierung der Mieten seien zulässig.



Dies kollidiere nicht mit dem Bundesrecht. Rot-Rot-Grün will die Mieten für vor 2014 gebaute Wohnungen fünf Jahre lang auf dem Stand von Mitte 2019 einfrieren.