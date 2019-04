25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda

Quelle: Benoit Doppagne/BELGA/dpa

25 Jahre nach dem brutalen Völkermord in Ruanda hat das Land der mehr als 800.000 Opfer und der Überlebenden gedacht. "Die Geschichte wird sich nicht wiederholen", versprach Präsident Paul Kagame bei der Gedenkveranstaltung in Kigali.



"Nicht nur wurden Körper zerstört, sondern auch die Idee von Ruanda selbst", sagte der 61-Jährige, der maßgeblich zum Ende des Genozids 1994 beigetragen hatte. "Was hier passiert ist, wird niemals wieder passieren." Im ganzen Land fanden Gedenkfeiern statt.