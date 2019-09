EnBW-Chef Frank Mastiaux missfällt das Klimapaket. Archivbild

Quelle: Uwe Anspach/dpa

Der Chef des Energiekonzerns EnBW, Frank Mastiaux, hat harsche Kritik am Klimapaket der schwarz-roten Bundesregierung geäußert. Aus Angst vor enttäuschten Wählern und rechtlichen Auseinandersetzungen sei in Deutschland die Bereitschaft, Dinge konsequent zu entscheiden, zurückgegangen, sagte Mastiaux als Gastredner beim Landesparteitag der Südwest-Grünen in Sindelfingen.



"Das Klimapaket vom Freitag trägt leider auch genau diese Handschrift", sagte Mastiaux. "Niemandem soll wehgetan werden."