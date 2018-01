"No Pants Subway Ride" in der Münchner U-Bahn. Quelle: Andreas Gebert/dpa

Unter dem Motto "No Pants Subway Ride" sind rund 30 Menschen ohne Hosen mit der Münchner U-Bahn gefahren. "Es geht darum, die Blicke der anderen Leute zu sehen und den Spaß am Leben", sagte Initiator Daniel P. in München.



Die Unterhosen mussten auf der Fahrt mit der Linie U3 nach Moosach aber angezogen bleiben. Die Performance-Art-Gruppe Improv Everwhere aus New York hatte die Aktion 2002 ins Leben gerufen. Seitdem finden jährlich in vielen Großstädten "No Pants Subway Rides" statt.