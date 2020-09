Die "Ocean Viking" liegt in einem Hafen.

Quelle: Julia Naue/dpa/Archivbild

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat weitere 59 Bootsflüchtlinge im südlichen Mittelmeer an Bord genommen. Das Boot sei 26 Seemeilen von der libyschen Küste entfernt in Seenot geraten, teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee mit, die das Schiff gemeinsam mit "Ärzte ohne Grenzen" betreibt.



Nun befänden sich 151 Menschen an Bord der "Ocean Viking". Unter den Geretteten sind den Angaben zufolge schwangere Frauen und Babys. Viele waren bei ihrer Rettung unterkühlt, von Benzin bedeckt, sehr schwach und seekrank.