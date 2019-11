Das Rettungsschiff «Ocean Viking». Archivbild

Quelle: Francesco Ruta/ANSA/dpa

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" hat im Mittelmeer weitere 90 Migranten an Bord genommen. Sie seien von einem Schlauchboot rund 150 Kilometer vor der libyschen Küste gerettet worden. Das teilte die Hilfsorganisation SOS Mediterranee auf Twitter mit.



Damit sind nun insgesamt 215 Gerettete an Bord der "Ocean Viking", die bereits in den vergangenen Tagen Menschen aus Seenot gerettet hatte. Auch das spanische Rettungsschiff "Open Arms" nahm heute 73 Migranten an Bord.