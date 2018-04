Kim Jong Un will Trump treffen. Archivbild Quelle: Ahn Young-Joon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Gesprächsbereitschaft des nordkoreanischen Staatschefs Kim Jong Un gelobt. Kim wolle das geplante Treffen mit ihm so bald wie möglich abhalten, sagte Trump. Kim sei "sehr offen" und "sehr ehrenhaft".



Trump hatte Kim noch vor kurzem als "Kleinen Raketenmann" beschimpft. Seitdem hat Pjöngjang aber einen Dialog mit dem Westen angekündigt. Am Freitag soll Kim den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In treffen. Auch ein Gipfel mit Trump ist geplant.