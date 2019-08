US-Justizminister Barr lässt Tod von Epstein prüfen. Archivbild

Quelle: John Bazemore/AP/dpa

US-Justizminister William Barr hat eine Untersuchung der Todesumstände des wegen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagten Unternehmers Jeffrey Epstein angeordnet. In einer Mitteilung Barrs hieß es, er sei entsetzt darüber, dass Epstein nach einem "offenkundigen Suizid" in seiner Zelle leblos aufgefunden wurde.



"Herr Epsteins Tod wirft ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssen." Zusätzlich zu den FBI-Ermittlungen habe Barr eine interne Untersuchung des Ministeriums in die Wege geleitet. Der Finanzmann war von den Ermittlungsbehörden des Sexhandels und der Verschwörung zum Sexhandel mit Minderjährigen beschuldigt worden. Ein Richter hatte eine Freilassung auf Kaution wegen der bestehenden Fluchtgefahr abgelehnt.